Пандемия: Антитела к новому коронавирусу есть менее чем у 10% населения Земли

По состоянию на начало августа, спустя полгода после начала первой вспышки нового коронавируса в Ухане (КНР), инфицировано менее 10% населения планеты. КАК заявляют в ВОЗ, до коллективного иммунитета к новому вирусу человечеству еще очень далеко.

Об этом на брифинге сообщила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням и зоонозам Мария Ван Керхов.

По ее словам, большинство исследований показывают, что "менее 10% населения серопозитивны (имеют антитела к SARS-CoV-2, - ред.), то есть были инфицированы".

Она добавила, что наивысший риск заразиться – у работников здравоохранения, и потому среди них показатели заболеваемости "повышенные".

По данным ученых, определенная часть населения (какая - предмет споров) переносит коронавирусную болезнь бессимптомно или с легкими симптомами. Если у части таких не обнаруживаются антитела к SARS-CoV-2, это, говорят медики, вовсе не значит, что у них не иммунитета. Вероятно, у таких людей работает Т- и В-клеточный иммунитет против новой инфекции, который либо специфичен к ней, либо является перекрестным в результате перенесенной ранее "простуды", определенный процент случаев которой - из-за менее патогенных коронавирусов.

То есть, оценивать процент иммунных к SARS-CoV-2, основываясь только на ИФА- и ПЦР-тестах на антитела, некорректно: защищенных от инфекции больше. Тесты на клеточный иммунитет делают редко из-за дороговизны реагентов.

В конце 2019 года в китайкой провинции Хубей в городе Ухань зафиксировали вспышку коронавируса SARS-CoV-2. С того момента вирус стал распространятся на континентах и странах мира. Новую болезнь выявили в более чем 200 странах. В марте ВОЗ признала распространение инфекции — пандемией.

По состоянию на 4 августа во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились около 18,5 млн человек. На сегодняшний день число умерших составляет 700 тысяч. В Украине инфицированы уже более 73 тысяч.