В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации

В Украине впервые пересадили пациенту поджелудочную железу. Через 2,5-3 года страна может перейти на трансплантационную независимость.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - сообщил Степанов.

В госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.

Как сообщалось, впервые за 15 лет в Киеве хирурги провели операцию по пересадке сердца.

4 июля сообщалось, что во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию - пересадили донорское сердце.

В Кабмине утвердили порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоз и вывоз таких материалов на таможенную территорию страны.