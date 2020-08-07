Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации

В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
11:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине впервые пересадили пациенту поджелудочную железу. Через 2,5-3 года страна может перейти на трансплантационную независимость.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - сообщил Степанов.

В госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.

Как сообщалось, впервые за 15 лет в Киеве хирурги провели операцию по пересадке сердца. 

4 июля сообщалось, что во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию - пересадили донорское сердце.

В Кабмине утвердили порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоз и вывоз таких материалов на таможенную территорию страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Трансплантация, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
03 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
04 Телеканал "112 Украина" заявил о давлении на него со стороны власти: заявление Международного редакционного совета
05 Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
В Китае от чумы умер мужчина: целую деревню изолировали
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь