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В Киеве впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

В Киеве впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Впервые за 15 лет в Киеве хирурги провели операцию по пересадке сердца.

Столичные кардиохирурги провели операцию по пересадке сердца.

Трансплантация прошла в Института сердца в Киеве под руководством професора Бориса Тодуров, ему помогала команда из четырех врачей.

Новое сердце получил 62-летний мужчина, на момент пересадки он был в крайне тяжелом состоянии. Операция была довольно сложной, так как донорское сердце было в три раза меньше сердца пациента. Орган нужно было адаптировать под организм мужчины. Тем не менее, операция прошла успешно. Врачи выразили благодарность родственникам, которые дали разрешение на забор органов.

Стоит отметить, что это четвертая за год операция по трансплантации сердца в Украине. Три предыдущие операции были проведены в Ковеле и во Львове.

В Киеве последняя такая пересадка была в 2015 году.

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Все по теме:

Киев, Трансплантация, Операция, Трансплантация органов.

Автор:

Телеграф
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