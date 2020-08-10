Польша обновила правила въезда для украинцев: кого будут пускать без обсервации

Посольство Украины в Польше сообщает о новых правилах пребывания украинцев в стране.

Об этом сообщается на сайте посольства.

По решению польских властей, лица, которые пересекают границу с территории государства, где зафиксировано значительное распространение COVID-19, подлежат обязательной 14-дневной обсервации/самоизоляции.

Отныне при въезде на территорию Польши обсервацию могут не проходить такие категории украинцев:

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторы морской администрации;

лица, выполняющие на территории Республики Польша работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы);

пассажиры воздушных судов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения.

пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лица, которые учатся в Польше (учащиеся, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;

лица, которые работают на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;