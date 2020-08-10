Более 200 сотрудников "Укроборонпрома" заболели коронавирусом, четверо умерли

Коронавирсом заразились 228 работников предприятий Государственного концерна "Укроборонпром". Из них 179 человек уже вылечились, четверо скончались в результате осложнений.
Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".
Сообщается, что на минувшей недели болезни подтвердили еще у 21 человека, двое сотрудников концерна умерли.
"К сожалению, у нас два новых летальных случаях - в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег. В обоих случаях болезнь развивалась стремительно, но несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украине второй день фиксируют спад заболеваемости. Перед этим три дня подряд фиксировали антирекорды:
В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.