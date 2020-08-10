Более 200 сотрудников "Укроборонпрома" заболели коронавирусом, четверо умерли

На прошлой неделе подтвердился 21 новый случай заболевания среди работников концерна.

Коронавирсом заразились 228 работников предприятий Государственного концерна "Укроборонпром". Из них 179 человек уже вылечились, четверо скончались в результате осложнений.

Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

Сообщается, что на минувшей недели болезни подтвердили еще у 21 человека, двое сотрудников концерна умерли.

"К сожалению, у нас два новых летальных случаях - в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег. В обоих случаях болезнь развивалась стремительно, но несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украине второй день фиксируют спад заболеваемости. Перед этим три дня подряд фиксировали антирекорды:

7 августа- 1453 зараженных,

6 августа - 318 человек,

5 августа - 1 271 пациент.

В Украине по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.