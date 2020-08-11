"Жыве Беларусь!": Над Киевом на дроне подняли огромный флаг Беларуси (Видео)

В Киеве на дроне запустили флаг Беларуси. Акцию провела компания Dronarium и опубликовала видео на Youtube. Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное В компании заявили, что не могли не отреагировать на события в Беларуси, поскольку украинцы на своем опыте почувствовали агрессию во время Революции достоинства. Dronarium подчеркивает, что компания выступает на стороне прав человека и неоднократно поднимала флаги тех, чья свобода испытывает давление: сопровождала флагами Киев-Прайд, устраивала полет над Киевом флага крымско-татарского народа. Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками. Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились. Вчера в МВД сообщили, что задержаны около 3 000 человек.