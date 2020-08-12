Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам

Из всего количества выпускников, которые участвовали в ВНО в текущем году и получили высокие баллы, собрались представители из разных регионов. Это свидетельствует о высоком качестве образования в различных регионах страны. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшие наибольшее количество баллов по результатам ВНО, сообщили ОП.

"Это очень круто, что есть (выпускники - ред.) со всей Украины. Это говорит о том, что стереотип, что только в столицах самые умные, - ошибочен. Сейчас мы видим свидетельство этого", - отметил глава государства.

Он добавил, что очень гордится тем, что в Украине есть такие талантливые выпускники и выпускницы. "Вы молодцы. Поэтому я с удовольствием хотел с вами пообщаться, поздравить вас. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение - это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", - сказал Зеленский.

Президент поинтересовался у выпускников, в какой университет они планируют поступать, кем мечтают стать, каким было обучение в школах, чего не хватало учебному процессу.

Как отмечают в пресс-службе Президента, особый акцент в разговоре был сделан на развитии науки и научной деятельности в Украине. Дети отметили, что после получения образования многие хотели бы продолжить деятельность на родине.

Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом возникает насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны либо обеспечение системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками учреждений общего среднего образования:

"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не ехать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

Он также поддержал инициативу предоставления президентских стипендий учащимся, которые набрали максимальное количество баллов во время ВНО.

Присутствующий на встрече исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет обсудил с молодежью вопросы реформирования образования Украины, улучшения научно-практической базы и налаживания практического сотрудничества школ, особенно старших классов, с вузами, "чтобы дети имели возможность почувствовать, куда они могут направить полученные знания и где использовать их в дальнейшем".

Выпускники высказались за доступность для учащихся участия в реализации образовательных проектов, например, таких, как "Всеукраинская школа онлайн".

В память о встрече абитуриенты получили от главы государства и и.о. министра президентские часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.