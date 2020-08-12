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Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам

Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Из всего количества выпускников, которые участвовали в ВНО в текущем году и получили высокие баллы, собрались представители из разных регионов. Это свидетельствует о высоком качестве образования в различных регионах страны. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с выпускниками учреждений общего среднего образования, набравшие наибольшее количество баллов по результатам ВНО, сообщили ОП.

"Это очень круто, что есть (выпускники - ред.) со всей Украины. Это говорит о том, что стереотип, что только в столицах самые умные, - ошибочен. Сейчас мы видим свидетельство этого", - отметил глава государства.

Он добавил, что очень гордится тем, что в Украине есть такие талантливые выпускники и выпускницы. "Вы молодцы. Поэтому я с удовольствием хотел с вами пообщаться, поздравить вас. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение - это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", - сказал Зеленский.

Президент поинтересовался у выпускников, в какой университет они планируют поступать, кем мечтают стать, каким было обучение в школах, чего не хватало учебному процессу. 

Как отмечают в пресс-службе Президента, особый акцент в разговоре был сделан на развитии науки и научной деятельности в Украине. Дети отметили, что после получения образования многие хотели бы продолжить деятельность на родине.

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Президент согласился с тем, что государство должно прилагать усилия для устойчивого развития различных отраслей экономики и направлений общественной деятельности, а не делать это только тогда, когда в этом возникает насущная необходимость, как, например, модернизация армии фактически во время войны либо обеспечение системы здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками учреждений общего среднего образования:

Владимир Зеленский на встрече с выпускниками учреждений общего среднего образования

"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не ехать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу - и не только в Киеве", - подчеркнул Зеленский.

Он также поддержал инициативу предоставления президентских стипендий учащимся, которые набрали максимальное количество баллов во время ВНО. 

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Присутствующий на встрече исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет обсудил с молодежью вопросы реформирования образования Украины, улучшения научно-практической базы и налаживания практического сотрудничества школ, особенно старших классов, с вузами, "чтобы дети имели возможность почувствовать, куда они могут направить полученные знания и где использовать их в дальнейшем". 

Выпускники высказались за доступность для учащихся участия в реализации образовательных проектов, например, таких, как "Всеукраинская школа онлайн".

В память о встрече абитуриенты получили от главы государства и и.о. министра президентские часы и годовой безлимитный абонемент на посещение "Музея науки Малой академии наук Украины", который в сентябре начнет работу на территории ВДНХ.

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Все по теме:

Украина, ВНО, Стипендия, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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