Минюст: За платные камеры в СИЗО уже оплатили почти полмиллиона гривень

В Министерстве юстиции обнародовали данные о реализации экспериментального проекта по введению платных камер в следственных изоляторах.

Об этом министерство проинформировало в соцсети Facebook.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривень. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - информирует Минюст.

Согласно данным, наибольшую сумму уплатили за платные камеры в Киевском СИЗО - 332 000 гривень.

Напомним, ранее Минюст анонсировал большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу госучреждения "Ирпенский исправительный центр"