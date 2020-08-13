Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций
Протесты в Беларуси: Помпео не исключил возможности введения санкций
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Игрок Барселоны заразился коронавирусом
Игрок Барселоны заразился коронавирусом
Путешествие в 200 км: Дэвид Блейн собирается улететь на воздушных шариках в Нью-Йорк (Видео)
Путешествие в 200 км: Дэвид Блейн собирается улететь на воздушных шариках в Нью-Йорк (Видео)

Минюст: За платные камеры в СИЗО уже оплатили почти полмиллиона гривень

Минюст: За платные камеры в СИЗО уже оплатили почти полмиллиона гривень
Обновлено 05:51 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Министерстве юстиции обнародовали данные о реализации экспериментального проекта по введению платных камер в следственных изоляторах.

Об этом министерство проинформировало в соцсети Facebook. 

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривень. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО", - информирует Минюст. 

 Согласно данным, наибольшую сумму уплатили за платные камеры в Киевском СИЗО - 332 000 гривень. 

НАПК о подписанном Зеленским законе об игорном бизнесе: Содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован

Напомним, ранее Минюст анонсировал большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу госучреждения "Ирпенский исправительный центр"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, Минюст.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
02 Билеты в Интерсити: в УЗ ввели скидки
03 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
04 Лучше всех сдали ВНО: Зеленский за предоставление президентских стипендий выпускникам
05 Вопрос о Донбассе: Макрон с Путиным обсудили ситуацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси силовики напали на датского журналиста: МИД страны намерено обратиться к ЕС
В Беларуси силовики напали на датского журналиста: МИД страны намерено обратиться к ЕС
С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие
С государственных каналов Беларуси на фоне протестов увольняются ведущие
&quot;Не будьте легкомысленными&quot;: нардеп &quot;Слуги народа&quot; заразился коронавирусом
"Не будьте легкомысленными": нардеп "Слуги народа" заразился коронавирусом
Viber начинает активную борьбу со спамом
Viber начинает активную борьбу со спамом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь