Степанов: В Украине уменьшилось число медработников, которые инфицируются COVID-19

На сегодняшний день в Украине существенно уменьшается количество медработников, которые инфицируются COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"Мы продолжаем насыщать наши больницы средствами индивидуальной защиты, потому что для нас очень важно - чтобы были здоровыми наши медики. Вы можете увидеть, что процент медицинских работников от общего количества заболевших существенно уменьшается, и мы уже говорим, что общее количество - на уровне 5-6% от количества больных, он продолжает снижаться, и уже сейчас мы находимся в европейских пределах этих показателей ", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что за время пандемии в украинских медучреждениях было существенно увеличено количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и сейчас в больницах, выделенных для больных COVID-19 по всей стране, насчитывается около 3,7 тыс. единиц таких аппаратов.

"Еще один вопрос, который для нас был важен, особенно в начале пандемии - это количество коек с подведенным кислородом, и здесь тоже у нас большой прогресс. Мы существенно увеличили это количество. И на сегодняшний день количество коек достигло уже 9,5 тыс. в целом по стране. Но мы все равно считаем, что это количество надо увеличивать", - отметил министр.

По словам Степанова, резкий рост числа больных COVID-19 ожидался осенью, когда начинается сезон заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями.

"Но COVID-19 внес свои коррективы, и мы увидели резкий рост в августе. Именно поэтому на прошлой неделе по нашему предложению комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение дать соответствующее поручение председателям областных государственных администраций быстро увеличить (в больницах) количество коек с подведенным кислородом. Это важно, потому что подавляющее большинство госпитализируемых лиц нуждаются именно в кислородной терапии", - сказал Степанов.

Он также сообщил о значительном увеличении числа тестов как основного метода диагностики COVID-19, ведь от этого зависят схемы лечения больных. По словам министра, число тестирований в Украине с начала пандемии было увеличено почти в 100 раз.