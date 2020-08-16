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Кличко: В столице за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 146 человек

Кличко: В столице за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 146 человек
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 24 часа коронавирус подтвердили у 146 жителей столицы, 11 из них – дети. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

Днем ранее сообщалось о 232 новых случаях инфицирования.

За минувшие сутки двое человек в Киеве умерли от COVID-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 153 человек. 

В настоящее время в столице уже 10 тыс 538 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

  • 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
  • 4 девочки от 1 до 11 лет;
  • 7 мальчиков от 8 до 13 лет. 

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. 

За прошедшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс 380 жителей Киева.

"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19. ", - подчеркнул мэр.

Ранее, по состоянию на утро воскресенья, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Также сообщалось, что в мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

 
 
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Виталий Кличко, Киев, Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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