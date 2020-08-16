Кличко: В столице за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 146 человек

Днем ранее сообщалось о 232 новых случаях инфицирования.
За минувшие сутки двое человек в Киеве умерли от COVID-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 153 человек.
В настоящее время в столице уже 10 тыс 538 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3 тыс 380 жителей Киева.
"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных с коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19. ", - подчеркнул мэр.
Ранее, по состоянию на утро воскресенья, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Также сообщалось, что в мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.