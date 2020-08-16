Мировые производители создали рекордные дозы вакцин от гриппа

Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа, для предотвращения кризиса в больницах из-за коронавируса. Об этом сообщили в Euronews.

"Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа к предстоящему сезону, поскольку власти надеются предотвратить кризис в больницах, вызванный зимним всплеском COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что производство увеличилось на 11% только в США, при этом в этом сезоне будет произведено 194 - 198 миллионов доз.

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699, прибавившись за прошедшие 24 часа на 376 601 человека. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 час в Турции было зафксировали наибольшее за последние 45 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттина Коджи.

Как сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, в Украине зарегистрировали уже более 91 000 человека с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные СНБО.