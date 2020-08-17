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Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин

Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
13:35 Сегодня Телеграф
ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса, хотя ранее организация требовала безоговорочно соблюдать ограничительные меры.

Эпидемия коронавируса продемонстрировала некоторую сомнительность рекомендаций ВОЗ, к которым человечество привыкло прислушиваться. Так, на самом старте пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы трагедии (или локализовать ее вовсе), чиновники ВОЗ призывали этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать "неравенство".

Границы все-таки закрыли, но уже тогда, когда пандемия начала распространятся по всему миру. Немедленно после этого ВОЗ признала правильность закрытия границ. Потом месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны.

Когда же было доказано обратное (и вновь по вине первоначальных рекомендаций заразились миллионы), ВОЗ опять посоветовала носить маски всем без исключения, пишет medikforum.

Почти всем странам мира ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин, якобы смягчающий развитие пандемии. И вот теперь главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19. Оказывается, экономические последствия карантина чудовищны и намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. А во-вторых, по мнению тех же экспертов, ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии.

Как сообщалось, в Украине 17 августа по данным Миздрава выявили 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 92 820 случаев коронавируса.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 78 детей и 69 медиков. В Миздраве отметили, что за сутки госпитализировали высокое количество людей - 213 человек.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.

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ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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