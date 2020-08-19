Школы будут проверять на безопасность обучения в условиях COVID-19

Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения накануне и после 1 сентября должны проверить школы и детсады на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

Такое поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 августа.

"Хочу дать поручение руководителям Министерства здравоохранения и руководителям Министерства образования накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", - сказал Шмыгаль.

Он призвал органы местного самоуправления создать при необходимости комиссии и контролировать соблюдение мер эпидемиологической безопасности в школах и садах.

"Очень важно все правильно скомуникуваты с местными властями, с родителями.

Важно объяснить, где есть угрозы, где есть проблемы - необходимо помочь, и до 1 сентября все должно быть готово. В противном случае будем принимать однозначно радикальные кадровые решения.

Безопасность детей, родителей и учителей - это главный приоритет в этом учебном году ", - добавил премьер-министр.

Напомним, коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели почти две тысячи украинцев. Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем сейчас.