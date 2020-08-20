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Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев
Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев
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Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев

Пандемия COVID-19: Украина уже на 15-м месте в мире по количеству новых случаев
07:48 Сегодня Телеграф
На 19 августа в мире зафиксировано 22,5 миллиона случаев заражения, из них 262 тысячи только за прошедшие сутки.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.  Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса 20 августа

На утро 19 августа во всем мире зарегистрировали 22 580 254 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заразились 262 000 людей.

От осложнений болезни уже скончались 791 002 пациентов, из них 6 500 за минувшие сутки. Выздоровели уже более 15 миллионов человек.

Число активных случаев на сейчас составляет почти 6,4 миллионов, из них 1% или 62 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса 20 августа

Больше всего больных выявили в таких странах мира:

  • США - 5 700 931

  • Бразилия - 3 460 413

  • Индия - 2 836 925

  • Россия - 937 321

  • ЮАР - 592 144

  • Перу - 596 060

  • Мексика - 537 031

  • Колумбия - 502 178

  • Чили - 390 037

  • Испания - 387 985

В странах Европы, где диагностированы более 3 миллионнов случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 96 403 больных коронавирус, занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки по заболеваемости коронавирусом установлен новый антирекорд - за сутки заболели  1 967 человек. Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован 15 августа - 1 847 новых больных, более чем на 100 заражений меньше, чем 19 августа.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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