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Коронавирус: Укрзализныця приостановила продажу билетов в "опасные регионы"

Коронавирус: Укрзализныця приостановила продажу билетов в "опасные регионы"
16:14 Сегодня Телеграф
Укрзализныця отменила продажу билетов на четыре направления из-за ухудшения эпидемической ситуации в регионах.

Начиная с 00.01 24 августа проездные документы не будут продавать до станций Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов. Там разрешена только высадка пассажиров.

Не будут продаваться билеты к указанным станцыям на такие поезда:

  • №702/701 Львов — Черновцы;
  • №136/135 Черновцы — Одесса;
  • №7/8 Киев — Черновцы;
  • №117/118 Киев — Черновцы;
  • №98/97 Ковель — Киев;
  • №46/45 Ужгород — Лисичанск;
  • №88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • №122/121 Николаев — Ровно;
  • №232/231 Геническ — Ивано-Франковск.

Также Укрзализныця изменит маршрут поездов, следующих до или из Черновцов из-за противоэпидемических ограничений.

Поезда №8/7 Снятин — Черновцы будет курсировать в Киев (вместо Черновцы — Киев), №118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев), №136/135 Снятин — Одесса (вместо Черновцы — Одесса), №702/701 Снятин — Львов (вместо Черновцы — Львов).

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В Укрзализныце отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за изменения маршрута или закрытия станций, смогут вернуть деньги за приобретенный билет. Это можно будет сделать в железнодорожных кассах или через официальный сайт.

Как сообщалось, Укрзализныця ко Дню независимости назначила дополнительные поезда — Одесса-Львов и Одесса-Киев.

22 и 24 августа поезд №224/223 из Киева отправится в 08.06 и прибудет в Одессу в 18.18. Поезд №168/167 Львов — Одесса в обоих направлениях будет курсировать 22, 24, 26, 28 и 30 августа.

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Укрзализныця, Поезда, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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