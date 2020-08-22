Авиакатастрофа PS752: Иран готов выплатить компенсации

Иран готов выплатить компенсацию за сбитие украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ, об этом сообщил в субботу официальному агентству IRNA глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангене.

Зангене сделал соответствующее заявление перед новым раундом переговоров между представителями авиации двух стран, который состоится в октябре в Тегеране.

"Очевидно, что Иран принял на себя ответственность за свою ошибку, и поэтому страна готова к переговорам о выплате полной компенсации за то, что было сделано", - сказал Зангене.

"Компенсации будут выплачиваться в соответствии с международными законами и без дискриминации", - сказал он, добавив, что "это будет включать все группы, пострадавшие в результате инцидента".

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.