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Как политики и известные деятели поздравили украинцев с Днем независимости

Как политики и известные деятели поздравили украинцев с Днем независимости
11:58 Сегодня Телеграф
Первые лица государства, политики и общественные деятели поздравляют украинцев с 29-й годовщиной независимости.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за 29 лет появилось новое поколение украинцев. Ведь более трети наших сограждан родились уже в независимой Украине. Об этом глава правительства написал в фейсбуке, информирует 24 канал.

"Российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость – это точно не данность. Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимое европейское государство Украины",– отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что украинцы строят государство, прежде всего, для своих детей. Поэтому их будущее зависит от действий сегодня.

Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что 29 лет назад Верховная Рада приняла историческое решение, благодаря которому можно гордиться достижениями Украины.

"Нас объединяет множество вещей – мы как частицы большого пазла, которые вместе создают большую независимую европейскую державу. Без любого из этих элементов картина будет неполной, незавершенной, неидеальной",– написал председатель Верховной Рады.

Юлия Тимошенко

Присоединилась к поздравлениям и председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что из-за пандемии многие путешествовали именно по Украине и открыли ее с новой стороны – во всей самобытности и красоте.

"Нам тяжелой ценой далась наша независимость. Мы узнали, что такое война. Мы до сих пор теряем наших лучших сыновей и дочерей. У нас заплаканные глаза, натянутые, как струны, нервы, натруженные уставшие руки. Мы знаем, за что платим. За нашу силу, за нашу уверенность. За нашу надежду. Мы знаем цену воли и свободы",– отметила политик.

Тимошенко сообщила, что ей трудно писать поздравления, поскольку она сейчас болеет коронавирусом. Поэтому призвала украинцев беречься.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своей заметке ко Дню Независимости вспомнил о тех, кто отдал за Украину жизнь.

"Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29, а может и 6 лет назад. Ведь именно 6 лет назад Украина и украинцы поняли, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности. И украинские воины, добровольцы, волонтеры, священники, неравнодушные граждане, украинцы по всему миру совместно встали, чтобы защитить Украину",– отметил Порошенко.

Порошенко призвал помнить о каждом, кто не вернулся с охваченного войной востока и учиться на примере героических поступков.

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко тоже опубликовал поздравление в фейсбуке.

"Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потерь и побед. Украинцы доказали, что способны бороться и побеждать!"– написал мэр Киева.

Предстоятель ПЦУ Епифаний

Не оставил украинских верующих без поздравления и предстоятель ПЦУ Епифаний. Митрополит поблагодарил Бога за свободу и независимость.

Глава УГКЦ Святослав

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвал молиться за Украину, чтобы были силы победить в войне и эпидемии.

"Сегодня мы, чтобы хорошо праздновать этот праздник, давайте будем вместе работать, работать на независимое Украинское государство. Какие бы должности мы не занимали, кем бы мы ни были, где бы мы ни были, работаем на Украину. Работаем на Украинское государство даже тогда, когда находимся за его пределами и живем в других государствах",– отметил в поздравлении митрополит Святослав.

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Как сообщалось, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. В Киеве и других городах проходят торжественные мероприятия.  В Киеве, на Михайловской площади, Глава государства с женой присоединились к церемонии чествования памяти павших защитников Украины. На Софийской площади Президент выступил с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручил государственные награды. Центр Киева усиленно охраняют правоохранители, улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов.

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День Независимости, Поздравления, 24 августа.

Автор:

Телеграф
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