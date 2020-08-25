Украина планирует закрыть границу для иностранцев из "красных зон: детали

Правительство по этому поводу уже разрабатывает регламент.
В Офисе объяснили такое решение стремительным увеличением числа новых инфицированных COVID-19 в мире.
При этом запрет не будет касаться водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
В то же время на совещании договорились не усложнять въезд и гражданам Беларуси ввиду напряженной ситуации в соседней стране.
Зеленский даже предложил ввести облегченные условия пересечения границы для белорусов.
На этом же совещании согласились продлить действие адаптивного карантина в Украине до 1 ноября.
Ранее, в Кабмине Украины могут продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября.