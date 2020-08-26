Миллион за четыре дня: в мире зафиксировано уже более 24 млн случаев коронавируса

Об этом сообщают данные сайта Worldometers
За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.
Активными остаются 6,6 миллионов случаев.
За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.
О 23 миллионах случаев заражения сообщалось 22 августа.
В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 25 человек. Всего с момента распространения болезни зафиксировано 2 318 смертей.