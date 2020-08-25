Ляшко о показателях по коронавирусу: Манипулировать невозможно

По словам Виктора Ляшко, больницы не заинтересованы в том, чтобы "накручивать" количество пациентов, а показатели перестраховывают друг друга.

Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и местная власть влиять на них не может, а процент тестирования в частных структурах не такой уж большой. К тому же, на местах невозможно манипулировать сразу несколькими показателями, заявил главный санврач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

"Нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что больницы, оказывающие медпомощь при коронавирусе не заинтересованы "накручивать" число пациентов, поскольку получают финансирование в зависимости от количество созданных бригад.

"Бригады привязаны к числу реанимационных кроватей, аппаратам искусственной вентиляции легких. Поэтому невозможно создать 100 бригад и получить соответствующую сумму средств, имея при этом лишь один аппарат ИВЛ", - добавил замглавы МОЗ.

Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о 1 799 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Всего в мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано почти 24 миллиона больных. За 24 августа в Индии обнаружили еще 60 тысяч случаев заболевания, в США – 41 тысячу, в Бразилии – 21 тысячу.