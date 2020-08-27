В Украине выросла госпитализация больных COVID-19

На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439. В больницах находятся 6,5 тысяч пациентов с коронавирусом.

За месяц количество госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Об этом сообщил в четверг, 27 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах. Сегодня утром 6 505 человек находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч", - рассказал министр.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 453 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.