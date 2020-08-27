Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине выросла госпитализация больных COVID-19
В Украине выросла госпитализация больных COVID-19
В сентябре газ для населения подорожает
В сентябре газ для населения подорожает
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь: трогательное фото
У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь: трогательное фото

В Украине выросла госпитализация больных COVID-19

В Украине выросла госпитализация больных COVID-19
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439. В больницах находятся 6,5 тысяч пациентов с коронавирусом.

За месяц количество госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Об этом сообщил в четверг, 27 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас растет количество больных, растет количество людей, которые находятся в больницах. Сегодня утром 6 505 человек находятся в больницах. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысяч", - рассказал министр.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 453 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)
03 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
04 27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Расстрелял полсотни человек: новозеландскому террористу вынесли приговор
Убил 51 человека: новозеландскому стрелку дали пожизненное
Ситуация в зоне ООС - где боевики нарушили перемирие
Ситуация в зоне ООС - где боевики нарушили перемирие
Журналист &quot;принес&quot; коронавирус в парламент Южной Кореи: здание закроют на день
Журналист "принес" коронавирус в парламент Южной Кореи: здание закроют на день
По всему миру: в работе Twitter случился сбой
По всему миру: в работе Twitter случился сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь