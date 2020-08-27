На Банковой планируют повысить спрос на рабочие профессии

Глава украинского государства заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям.

Одним из приоритетов нынешней власти является желание возродить украинскую промышленность и реформирование обучения специалистов рабочих сфер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения мероприятий по развитию профессионального образования, проходившая в Криворожском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли в Днепропетровской области, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы знаем, что такое промышленность. Нам понятно, что там, где существует промышленность в том или ином городе, она кормит город и дает рабочие места", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что существует срочная необходимость в новом подходе к госполитике в сфере промышленности. По словам президента, наша страна имеет огромнейший потенциал, но по причинам неподобающей политики стремительно его теряет.

"Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это нельзя сделать без кадров, без профессиональных людей, без наших украинцев - образованных промышленников", - заявил глава государства.

При этом глава государства подчеркивает, что на данный момент властям стоит решить более глобальную проблему нехватки рабочих мест.

"Рабочие профессии должны стать престижными. Нам стоит уважать труд этих людей. Должны понимать, что действительно эти люди могут восстановить промышленность Украины. Многие отрасли у нас еще плохо развиты либо вообще запущены", - подчеркнул Зеленский.