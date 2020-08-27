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На Банковой планируют повысить спрос на рабочие профессии
15:45 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям.

Одним из приоритетов нынешней власти является желание возродить украинскую промышленность и реформирование обучения специалистов рабочих сфер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения мероприятий по развитию профессионального образования, проходившая в Криворожском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли в Днепропетровской области, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы знаем, что такое промышленность. Нам понятно, что там, где существует промышленность в том или ином городе, она кормит город и дает рабочие места", - сказал Зеленский.

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Также он отметил, что существует срочная необходимость в новом подходе к госполитике в сфере промышленности. По словам президента, наша страна имеет огромнейший потенциал, но по причинам неподобающей политики стремительно его теряет.

"Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это нельзя сделать без кадров, без профессиональных людей, без наших украинцев - образованных промышленников", - заявил глава государства.

При этом глава государства подчеркивает, что на данный момент властям стоит решить более глобальную проблему нехватки рабочих мест.

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"Рабочие профессии должны стать престижными. Нам стоит уважать труд этих людей. Должны понимать, что действительно эти люди могут восстановить промышленность Украины. Многие отрасли у нас еще плохо развиты либо вообще запущены", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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