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Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В СНБО прогнозируют "самые сложные местные выборы"

В СНБО прогнозируют "самые сложные местные выборы"
17:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что коронавирус сильно повлияет на проведение местных выборов.

Выборы в местные советы 25 октября могут быть самыми сложными за последнее время из-за угрожающей эпидситуации с коронавирусом в стране.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время совещания по обеспечению безопасности избирательного процесса, информирует пресс-служба Совбеза.

"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - подчеркнул Данилов, отметив необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендаций Минздрава, в частности по социальной дистанции, обеспечению дезинфицирующими средствами и масочному режиму.

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Также, по словам Данилова, одним из проблемных вопросов является своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, что требует оперативного законодательного регулирования.

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил необходимость обеспечения избирательных прав всех граждан во время карантина, в частности больных COVID-19, а также важность обеспечения безопасности на избирательных участках во время длительного подсчета голосов, обусловленного пропорциональной избирательной системой.

Секретарь СНБО также акцентировал внимание на критическую важность недопущения манипуляций на избирательных участках, безопасности транспортировки, строгого соблюдения правил хранения и подсчета бюллетеней. В этом контексте, отметил он, уже с 5 сентября МВД Украины должен осуществлять мониторинг нарушений на выборах, в частности попыток манипуляций, фальсификаций, искажения результатов голосования.

По словам представителей МВД, в этом направлении наработан ряд мероприятий, в частности налажено сотрудничество с общественной сетью "ОПОРА", спланированы практические занятия с представителями избирательных комиссий для обеспечения готовности реагировать на случаи нарушений избирательного законодательства.

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Как отмечается, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК. Также Баканов акцентировал внимание на необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

По его словам, с профилактической целью СБУ доведет ко всем участникам избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Подытоживая обсуждение, Секретарь СНБО Данилов отметил, что предстоящие местные выборы должны пройти максимально открыто, демократично и безопасно.

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Все по теме:

Украина, Выборы, СНБО, Коронавирус, Алексей Данилов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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