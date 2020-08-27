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Украинцам могут вернуть жесткий карантин

Украинцам могут вернуть жесткий карантин
14:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине существует вероятность возвращения к жесткому карантину на фоне роста количества инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко изданию Апостроф.

Отвечая на вопрос, существует ли вероятность возвращения жесткого карантина, Ляшко сказал: "Не буду лукавить - существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается".

Также он отметил, что сейчас ситуация с эпидемией идет по "желтому" сценарию, когда на конец года возможно будет 4 тысячи летальных исходов. По словам Ляшко, если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится.

"Никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. Сегодня мы имеем 25 тыс коек в больницах, которые уже определены для приема больных с коронавирусной болезнью. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек. Потенциально там готово еще 10 000 коек", - говорит главный санврач. 

Областным государственным администрациям также поручено перепрофилировать 30% всего коечного фонда под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ, который начинается в октябре, добавил Ляшко.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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