В ВСУ зафиксировали почти полсотни новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирус.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Среди 47 инфицированных военнослужащих 8 человек находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Всего в ВСУ 604 человека болеют COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.
На изоляции и самоизоляции находится 687 военных. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек