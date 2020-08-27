В ВСУ зафиксировали почти полсотни новых случаев COVID-19

Коронавирус продолжает распротраняться в украинской армии. За прошедшие сутки было подтверждено еще 47 новых зараженных.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирус.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Среди 47 инфицированных военнослужащих 8 человек находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего в ВСУ 604 человека болеют COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции и самоизоляции находится 687 военных. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек