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Четверг, 27.08.2020
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В ВСУ зафиксировали почти полсотни новых случаев COVID-19

В ВСУ зафиксировали почти полсотни новых случаев COVID-19
19:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
Коронавирус продолжает распротраняться в украинской армии. За прошедшие сутки было подтверждено еще 47 новых зараженных.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 47 новых случаев заболевания коронавирус.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Среди 47 инфицированных военнослужащих 8 человек находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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Всего в ВСУ 604 человека болеют COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели - 960 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции и самоизоляции находится 687 военных. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек

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Все по теме:

ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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