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"Прощальная жара": чем удивит погода в последние дни лета
07:58 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Украине в субботу, 29 августа, осадки не прогнозируют, воздух прогреется до 32°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем в северной части и восточных областях 24-29°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 20-22°", - отмечают синоптики.

погода на 29 августа

Погода в Украине 29 августа

В Киеве и Киевской области будет преобладать переменная облачность. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 12-14°, днем 26-28°, в регионе ночью будет 9-14°, днем 24-29°.

прогноз погоды на 30 августа

Погода в Украине 30 августа

Также сухо будет и 30 августа, ночью столбики термометров поднимутся до 14-19°, днем до 28-33°. В понедельник, 31 августа, осадки возможны лишь в Карпатах, а 1 сентября - в западных областях. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°, днем 30-36° (в северных областях 28-33°), в западных областях 31 августа 24-29°, 1 сентября 21-26°.

погода 31 августа

Погода в Украине 31 августа

В последние дни лета в столице и области будет сухо и ясно, ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°. Сухо будет и в первые дни осени, температура ночью 12-17°, днем 25-30°. 

29 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В период 3-7 сентября небольшие кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют лишь в западной части, а 6-7 сентября - и в северных областях. Температура ночью 12-18°, днем 30-36°, в северных областях 23-29°, в западных регионах 20-26°.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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