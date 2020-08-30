Коронавирус: Ляшко назвал условие, при котором местные выборы не будут проводиться в "красной" зоне

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что местные выборы будут проведены и в "красной зоне" по распространению коронавируса, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Он отметил, что как пример брались выборы в Польше.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали об условиях перехода учебных заведений на исключительно дистанционную форму обучения.

В Украине за прошлые сутки зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074.