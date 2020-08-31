Стерненко рассказал, кто организовал нападение на него под судом

Сергей Стерненко заявляет, что нападение под судом и покушение на него связаны.

Экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко считает, что нападение на него под Приморским райсудом Одессы в понедельник, 31 августа, устроили те, кто организовал ранее третье покушение.

Об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке, разместив фотографии с места происшествия.

"Нападение сегодня под судом на меня организовал ... организатор третьего заказного нападения, за избиение которого меня и судят. "Титушок" зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке) , Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора). Лицо "титушки" в черной панамке и футболке на фото 1 еще не установлено", - отметил Стерненко.

По его словам, "Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе. Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, а посредником мог быть «авторитет» Коля Белый, друг Подобедова".

Стерненко убежден, что "именно Подобедов снял и платил по $1000 за нападение на меня Кузнецову и Исайкулу". "Титушка Кузнецов погиб, и теперь меня судят за то, что я его ранил. А Подобедова не судят. Даже подозрение не дали, хотя есть все улики против него. Судят меня", - добавил он.

Активист отметил, что "сейчас прокурор требует отправить меня в СИЗО. А в СИЗО чрезвычайно высокая вероятность, что меня снова попытаются убить".

Как сообщалось, представитель прокуратуры Николай Бовзуляк обратился в Приморский райсуд Одессы с ходатайством об избрании активисту Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей. Свое ходатайство об аресте прокурор мотивирует тем, что у подсудимого Стерненко якобы нет поручителей и нет домашнего адреса, хотя на самом деле, как отметил активист, его адрес известен суду и у него есть более двухсот поручителей.

Это, в частности, председатель фракции "Голос" Кира Рудик, эск-министр здравоохранения Ульяна Супрун, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич и другие.

Стерненко убежден, что нет оснований для удовлетворения ходатайства прокурора о его аресте и дальнейшем содержании в СИЗО, поскольку "условий меры пресечения не нарушал".

В то же время 31 августа на Стерненко неизвестные молодчики совершили нападение под Приморским райсудом и пытались облить неизвестным веществом.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идет о событиях 24 мая 2018 года. Тогда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.

Шевченковский райсуд Киеве 15 июня избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже суд смягчил меру пресечения - до 21 сентября Стерненко находится под ночным домашним арестом.

В то же время дело Стерненко назначили к рассмотрению в Приморском райсуде Одессы.