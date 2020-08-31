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"Дело Хизб ут-Тахрир": политзаключенного Абдуллаева опять отправили в ШИЗО

"Дело Хизб ут-Тахрир": политзаключенного Абдуллаева опять отправили в ШИЗО
Обновлено 23:22 Пн, 31 Август 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинского политзаключенного Теймура Абдуллаева, который является фигурантом т.н. "дела Хизб ут-Тахрир", отправили в штрафной изолятор до 7 сентября.

"Сегодня мне звонила адвокат Марина Дубровина. Она посетила моих детей в Салавате - и Теймура, и Узеира (Узеир Абдуллаев находится в ИК-16, - ред.). Она сказала что Теймуру опять продлили наказание на 10 суток, по 7 сентября", - рассказала мать политзаключенного Диляра Абдуллаева.

Мать политзаключенного поясняет, что Теймур 28 августа вышел из ШИЗО, должен был позвонить семье, но ему "сказали, что телефон опять не работает". Вскоре было назначено новое наказание.

Есть информация, что с Абдуллаевым вновь беседовали "сотрудники спецотдела". По словам политзаключенного, они считают, что Теймур что-то знает, что-то скрывает. "Теймур им ответил, что ничего такого не знает и не понимает, что им нужно от него. Они тогда говорят, "будешь гнить в ШИЗО", - пересказывает Абдуллаева.

Адвокат Дубровина все еще находится в Салавате, где она продолжает собирать ряд документов, в том числе необходимых для подачи жалобы в ЕСПЧ.

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Как сообщалось, осужденного по сфабрикованному "делу Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева в российской колонии содержали в штрафном изоляторе 141 день. 12 августа стало известно, что его перевели в СУС (камеру со строгими условиями содержания, там находятся 15 человек, можно общаться с сокамерниками). 18 августа Абдуллаева опять посадили в ШИЗО – на десять суток.

В середине июля Абдуллаева подготовила и отправила жалобу в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с нарушением прав ее сына - необоснованным долгосрочным помещением в штрафной изолятор российской колонии.

В октябре 2016 года пятеро крымских татар, проживающих в Симферополе и его пригородах, были задержаны сотрудниками ФСБ по сфабрикованному делу так называемой "1-й симферопольской группы Хизб ут-Тахрир".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Рустема Исмаилова к 14 годам заключения, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова — к 12 годам. Еще двое фигурантов — братья Теймур и Узеир Абдуллаевы - были приговорены к 17 и 13 годам соответственно.

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Верховный суд РФ после апелляции снизил всем срок заключения на полгода. В конце января их этапировали в две колонии Башкортостана в г. Салавате - ИК-2 и ИК-16.

ПЦ "Мемориал" признал всех фигурантов "1-й симферопольской группы Хизб ут-Тахрир" политзаключенными.

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Все по теме:

Россия, Политзаключенные, Дело Хизб-ут-Тахрир, Теймур Абдуллаев.

Автор:

Телеграф
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