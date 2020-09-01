Премьер: Родители самостоятельно смогут выбирать формы обучения для детей

Дети смогут учиться в традиционной и дистанционной формах обучения.

В Украине родители смогут самостоятельно выбирать формы обучения для детей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дети смогут учиться в традиционной и дистанционной форме.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Денис Шмыгаль.

Только в регионах, попавших в "красную зону", обязательным будет исключительно дистанционное обучение.

Также Шмыгаль добавил, что на телеканалах продолжат транслировать уроки, чтобы "дети в сельской местности могли пройти обучение дистанционно".

Напомним, сегодня в Украине начался учебный процесс.

Премьер-министр Шмыгаль говорит, что из-за роста заболеваемости коронавирусом к концу сентября больницы могут быть загружены на 80%.