Поступление 2020: на бюджет в магистратуру прошли более тысячи будущих юристов

Более тысячи человек получили рекомендации к зачислению в магистратуру на правовые специальности на бюджет. Об этом сообщает МОН.

"Сегодня, 1 сентября, 1172 поступающих в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" получили рекомендации к зачислению на бюджет.

Списки обнародуют приемные комиссии вузов, которым уже поступила соответствующая информация в электронную базу, а также поступающие, которые получили рекомендацию к зачислению на бюджет, могут увидеть соответствующий статус заявления в своих электронных кабинетах", - говорится в сообщении.

Абитуриенты должны выполнить требования к зачислению и подать документы в вузы до 18:00 6 сентября, а зачисление на бюджет состоится 11 сентября.

В целом, по данным МОН в 2020 году на "ВНО в магистратуру" для поступления на "Право" и "Международное право" зарегистрировались более 17,5 тыс. человек.

Во время основной сессии участие в тестировании приняли чуть более 15 тысяч человек, из которых почти 71% успешно прошли единый профессиональный вступительный экзамен.

Ранее сообщалось, что Министертво здравоохранения определило регионы со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября. В список попали Киев и 16 областей.

Также сообщалось, что Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента.