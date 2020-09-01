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ЦОЗ: К эпидсезону в Украину поставят 665 тыс вакцин от гриппа

ЦОЗ: К эпидсезону в Украину поставят 665 тыс вакцин от гриппа
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф
В Украину к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тыс вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи. Об этом сообщили в ЦОЗ.

"665000 доз вакцин от гриппа будут поставлены в Украину", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украине будет поставлено:

  • 500 тыс доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентная);
  • 45 тыс доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная);
  • 100 тыс доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная);
  • 20 тыс доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная). 

Сообщается, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентная - от четырех.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

  • вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Добавляется, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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