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Увеличения количества больных COVID-19: Глава Минздрава прокомментировал прогноз Шмыгаля

Увеличения количества больных COVID-19: Глава Минздрава прокомментировал прогноз Шмыгаля
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль давая прогноз, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных коронавирусом достигнет 3 000 человек, опирается на сегодняшнюю динамику роста больных. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос, придерживается ли Минздрав прогноза Шмыгаля, что до конца сентября в Украине будет 3000 больных COVID-19 ежедневно, Степанов ответил:

"Мы видим с вами увеличение количества больных и мы очень быстро перешли такой порог в тысячу, затем в две тысячи и исходя из той динамики, которая у нас есть на сегодняшний день, именно на этих цифрах и основывает свои прогнозы господин Премьер-министр.

Исходя из этих цифр мы даем соответствующие показатели".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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