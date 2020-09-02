Ляшко: ВОЗ представит обновленные правила тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины обсудило с представителями Всемирной организации здравоохранения обновление правил тестирования на коронавирус.

ВОЗ обещает обновить правила на следующей неделе. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что в протокол по тестированию на коронавирусную болезнь введут быстрые тесты на антиген.

"Раньше использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в США уже зарегистрированы четыре производителя быстрых тестов на антиген", - отметил он.

Кроме того, в США выпустили свои рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Ляшко говорит, что ВОЗ также обновляет протокол по тестированию.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, для того, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине и это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - заявил главный санврач.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.