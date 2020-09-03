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Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения

Карантинные правила: Шмыгаль поручил проверить учебные заведения
14:44 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль поручил провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил. Случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой области. Об этом сообщили в Правительстве.

"На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и и. о. Министра образования и науки Сергею Шкарлету совместно с Госпродпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей. 

"Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная", - сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях. 

Премьер-министр отметил, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты в том числе и кадровые решения. 

По состоянию на 3 сентября в Украине выявили 2430 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

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Все по теме:

Украина, Обучение, Коронавирус, заведения, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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