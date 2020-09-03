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COVID-19 у работника или ученика профтеха: МОН представило план действий

COVID-19 у работника или ученика профтеха: МОН представило план действий
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Минздраве предоставили перечень рекомендаций, как действовать в случае обнаружения симптомов заболевания коронавируса у работника или учащегося профессионально-технического учебного заведения. Об этом сообщили в МОН.

"Если во время образовательного процесса у ученика или работника профтеха обнаружат признаки респираторного заболевания - администрация и медик заведения должны изолировать такого человека от коллектива и, при необходимости, вызвать скорую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если у ученика профтеха появились симптомы респираторной болезни:

  • он должен одеть маску и перейти во временную изоляцию - для этого заведение профобразования отводит отдельное помещение;
  • медицинский работник проводит первичный осмотр ученика, измеряет температуру и при необходимости вызывает скорую;
  • педагог (классный руководитель/мастер производственного обучения) сообщает родителям или лицам, их заменяющих, о выявленных симптомах;
  • медик или педагог профтеха отправляет ученика домой или передает родителям (если возраст ученика менее 18 лет). В случае госпитализации скорая помощь доставляет его в стационар;
  • медицинский работник профтеха направляет экстренное сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание в местный лабораторный центр, а также регистрирует случай в журнале регистрации формы 060/о;
  • в помещении, где находился ученик, проводится дополнительное проветривание и дезинфекция поверхностей;
  • во время эпидемиологического расследования эпидемиологами лабораторного центра медработник или педагог помогает определить круг лиц, контактировавших с учеником;
  • в случае подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 ученики группы, где учился больной, и педагоги, с которыми он контактировал, самоизолируются на 14 дней;
  • для группы, которая находится на самоизоляции, директор профтеха обеспечивает дистанционное обучение.

Кроме того, сообщается, что практика, в случае невозможности адаптации к технологиям дистанционного обучения, переносится на период до завершения самоизоляции.

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Если же у работника профтеха появились симптомы респираторной болезни:

  • он должен одеть маску и перейти во временную изоляцию - для этого заведение профобразования отводит отдельное помещение;
  • медицинский работник проводит первичный осмотр лица, измеряет температуру и при необходимости вызывает скорую;
  • руководитель учреждения отправляет работника домой для дальнейшего обращения в больницу. Если есть потребность в госпитализации - скорая помощь доставляет работника в стационар;
  • в помещении, где находился работник, проводится дополнительное проветривание и дезинфекция поверхностей;
  • в случае подтверждения COVID-19 у работника, все участники образовательного процесса, с которыми он контактировал, самоизориются на 14 дней.

Добавляется, что важно, что никто из работников заведения, которые будут привлечены к таким ситуациям, не могут разглашать информацию о состоянии здоровья человека, в частности, его фамилию и имя.

Ранее, в Украине, по состоянию на 3 сентября, 17 регионов не готовы к ослаблению карантинных мероприятий, из-за несоответствия критериям.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, МОН, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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