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Бойцы ВСУ, пострадавшие во время пожаров на Луганщине, получат награды

Бойцы ВСУ, пострадавшие во время пожаров на Луганщине, получат награды
18:32 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
Военнослужащие ВСУ, пострадавшие при ликвидации пожара на Луганщине, будут представлены к государственным наградам. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил в Северодонецке, сообщили в Минобороны.

"Пожар стал угрозой как для местного населения, так и военнослужащих, выполняющих задачи в районе ООС. Военные сделали всё возможное для сохранения военной техники и вооружения. В частности, командир роты старший лейтенант Токарев лично возглавил работу по выводу техники из района пожара, получив значительные ожоги - 48%. Младший сержант Батраченко участвовал в эвакуации техники и получил 20% ожогов тела. Сейчас они получают необходимую помощь", - заявил Таран, добавив, что их представят к государственным наградам.

Он также сообщил, что один из военных, который считался пропавшим без вести, по информации штаба ООС, погиб во время пожара.

Как сообщалось ранее, тело старшины Артема Бондаренко нашли под завалами блиндажа. По информации побратимов, в то время, когда они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.

В ходе брифинга Андрей Таран опроверг информацию об уничтожении огнем большого количества военной техники. "Огонь уничтожил одну боевую машину пехоты и один грузовик "Урал", - рассказал министр.

Таран отметил, что военнослужащие Вооруженных Сил мужественно помогают спасателям и местным жителям Луганщины в борьбе с пожаром. При этом, военные из состава Объединенных сил находятся на позициях и продолжают выполнение задач. 

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины выразили соболезнования родным, друзьям и боевым побратимам погибшего при ликвидации пожара защитника.

Пожары в Украине

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га.

Ранее, к тушению пожаров, возникших на Харьковщине, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в ячейках возгорания.

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Все по теме:

Луганск, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран.

Автор:

Телеграф
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