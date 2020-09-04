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В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19

В Минздраве рассказали, на сколько хватит в лабораториях тестов на COVID-19
10:35 Сегодня Телеграф
На сегодня в вирусологических лабораториях есть запас тестов на COVID-19 на 1,5-2 месяца.

Об этом он сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 сентября.

Сегодня мы делаем больше 25 000. И у нас на 1,5-2 месяца постоянный запас в наших лабораториях, расположенных по всей стране ", - рассказал Степанов.

Он добавил, что по состоянию на 2 сентября, в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 является 26 000 коек.

"При этом у нас есть резерв, в котором находится 213 больниц, в котором еще больше 9000 кроватей, и общее количество коек по стране составляет более 35 000", - сказал Степанов.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 49 785 тестирований, из них 25 483 исследования методом ПЦР. Это рекордное количество, и более 25 тыс. тестов в сутки мы еще не делали. Мы движемся к тем обязательствам, которые взяли по существенному увеличению количества тестирований. 24 302 - методом ИФА", - сказал Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека. 

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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