Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье утром на сайте ГСЧС Украины.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в Крыму и Приазовье, днем также на Волыни, во Львовской и Ровенской областях дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°. Днем в большинстве областей 24-29°, на юге до 32°. На северо-западе страны 20-24°.