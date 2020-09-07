В Нацакадемии пограничной службы - вспышка COVID-19

В Нацакадемии пограничной службы им. Б.Хмельницкого обнаружили десять инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Роман Примуш.

В Национальной академии ГПСУ заболели 5 работников, в т.ч. медицинских, 4 военнослужащих, 1 курсант. Все они изолированы на территории учреждения и лечатся амбулаторно. Круг контактных лиц составляет 120 человек, которым сейчас проводят тестирование.

Среди других в регионе случаев заболевания коронавирусом, которые вызывают наибольшее беспокойство, - двое инфицированных работников Хмельницкой областной больницы (в ортопедическом отделения и пищеблоке), шесть футболистов команды "Эпицентр", один работник Электротранса, двое налоговиков. Заболевание обнаружено также у работника гериатрического заведения в пгт Базалия. В 36 подопечных и 26 работников сегодня отбирается биоматерал для ПЦР-анализа.

"В связи с началом образовательного процесса под особым контролем заболеваемость в учебных заведениях. За выходные зарегистрировано 18 новых случаев заболевания в учебных заведениях: 7 учителей, 2 воспитателя ДОУ, 1 библиотекарь, 1 водитель, 5 учеников и 2 студента. Классы, где выявлено заболевание, переведены на дистанционную форму обучения. Полностью приостановлен учебный процесс в Летичевском УВК №1, Глушковецкой гимназии Ярмолинецкого района ", - отметили в ОГА.

Что касается загруженности лечебных учреждений информируют, что полностью заполнена Хмельницкая инфекционная больница (160 больных, 1 подозрение, загруженность 100%), почти полностью - Славутская ЦРБ (71 больной и 21 подозрение, загруженность 87%). В Шепетовской ЦРБ - 59 больных, 19 подозрений, загруженность 78%, Дунаевецкой ЦРБ - 65 больных, 5 подозрений, загруженность 75%, Городецкой ЦРБ - 17 больных, 10 подозрений, загруженность 27%, Изяславской ЦРБ - 2 подозрения, загруженность 2%, Каменец-Подольской ЦРБ - 39 больных, 12 подозрений, загруженность 51%, в Староконстантиновской ЦРБ - 2 больных, загруженность - 5%.

В целом по Хмельницкой области загруженность койкомест в учреждениях, оказывающих помощь больным с COVID-19 составляет 56%.

При необходимости в области готовы развернуть дополнительные медицинские учреждения: Волочискую ЦРБ, Специализированную медико-санитарную часть г. Нетишин, Красиловскую ЦРБ. Решается вопрос о развертывании еще одного заведения в г.Хмельницком, скорее всего - Хмельницкой городской больницы.

За выходные, 5-6 сентября, на Хмельнитчине зарегистрировано 233 новых случая заболевания COVID-19, 61 случай выздоровления и 4 летальных случая. За понедельник, 7 сентября, выявлено 36 новых случаев и 9 выздоровлений. Зафиксирован также один летальный случай.

За время эпидемии в области зарегистрировано 3318 случаев болезни, 1615 человек находятся на лечении, из них 416 - в стационаре, 1199 лечатся амбулаторно. Развернуто 871 койко-место для оказания стационарной помощи больным COVID-19.