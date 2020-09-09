9 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

9 сентября по народным поверьям нужно собирать рябину и украшать ею дом, а вот свататься в этот день не стоит.

В церкви 9 сентября почитается память Пимена Палестинского и Пимена Великого. Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юные годы он решил посвятить себя вере в Бога и пошел в скитский монастырь вместе с двумя своими братьями.

Пимен выделялся своим красноречием, и в доказательство этого даже существует сборник его афоризмов. Умер он в возрасте 110 лет.

Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце.

Запреты

Ни в коем случае нельзя "мучить" рябину. Предки были убеждены, что если срубить или сломать ее, то можно навлечь в свой дом несчастье.

Подбирать на улице деньги или драгоценности тоже не стоит. Это день с особой энергетикой, поэтому подхватить порчу будет гораздо легче.

Не давайте и не берите в долг сегодня. К дающему деньги вернуться не скоро, а берущий навлечет на себя беду.

Не нужно делать в этот день крупные покупки - ни удовлетворения, ни удачи они не принесут.

Перенесите предложение руки и сердца на другой день. Сегодня можно получить отказ или же испортить саму свадьбу.

Приметы

Рясный цвет осины - к большому количеству овса.

Желтые листы на рябине - вскоре начнется осень.

Позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени.

Кругом красно от рябины — надо ждать холодной и долгой осени.

Если рябина в лесу уродилась — к дождливой осени, если нет — к сухой.