В Кабмине поддержали законопроект об электротранспорте: детали

Кабмин Украины поддержал законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте", который дает определение различным видам электротранспорта и станциям зарядки. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что одобренный законопроект четко определяет в законодательстве Украины термины "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль" и "плагин-гибридный электромобиль".

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению уровня электромобильности в Украине.

"Надеюсь, что Верховная Рада тоже в ближайшее время положительно его оценит. Ведь этих изменений ожидают тысячи украинцев, которые сейчас пользуются или хотят начать пользоваться электротранспортом", - отметил министр.

По данным Укравтопрома, с начала 2020 года в Украине были поставлены на учет 4 962 единицы автотранспортной техники, которая работает исключительно на электротяге: 4 737 легковых авто, 224 коммерческих и один автобус.

За 2019 год в стране были зарегистрированы 7 542 автотранспортных средства, которые работают исключительно на электротяге.

Ранее, в Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает облегчение правоохранителям доступа к персональным данным интернет-пользователей.