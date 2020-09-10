"Процесс должен проходить по правилам игры": в ВОЗ предостерегают от "срезания пути" во время создания вакцины от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают страны, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, ставить на первое место безопасность, а не пытаться ускорить процесс создания, пренебрегая правилами клинических испытаний.

По словам главного научного сотрудника организации Сумьи Сваминатан, недопустимо "срезать путь" при создании вакцин. Она отметила, что "прежде всего" важна безопасность.

"Процесс должен проходить по правилам игры. Лекарства и вакцины, прежде всего, должны быть проверены на безопасность, прежде чем начинать давать их людям", - отметила Сваминатан.

Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Ранее в ВОЗ заявляли, что при ускоренной разработке вакцины следует соблюдать ряд требований, "гарантирующих, что любая вакцина, которую будут производить, станет одновременно эффективной и безопасной".