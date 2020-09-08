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Вакцина РФ от COVID-19: Ученые обеспокоены "подозрительными" результатами испытаний

Вакцина РФ от COVID-19: Ученые обеспокоены "подозрительными" результатами испытаний
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях вакцины РФ от COVID-19 "Спутник-V". Как сообщает "Naked Science", ученые взволнованы тем, что в некоторых графиках встречаются повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Открытое письмо по этому поводу подписали специалисты из Германии, Италии, США, Таиланда, Швейцарии и Японии. Документ адресовали российским ученым, а также редактору медицинского издания The Lancet Ричарду Хортону.

Статья россиян была опубликована в The Lancet в начале сентября. В ней представлены результаты первой и второй фаз испытаний вакцины "Спутник-V". Авторы отчета утверждают, что вакцина помогла выработать иммунитет к Covid-19 у всех здоровых участников исследования и не вызвалf серьезных побочных реакций.

Специалисты из разных стран проанализировали отчет о "Спутнике-V" и нашли в его графиках ряд идентичных фрагментов. В некоторых местах данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах.

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"Нам кажется, что наблюдение такого количества совпадений в разных тестах маловероятно", - говорится в письме.

Частые совпадения представляются ученым подозрительными, поэтому они начали сомневаться в надежности исследования. Специалистов также обеспокоило, что авторы отчета не предоставили исходные данные, с помощью которых можно было бы проверить точность графиков.

По мнению авторов письма, российские ученые опубликовали недостаточно информации о выздоровевших пациентах, которые выступали контрольной группой, и не сравнили ее с результатами, полученными от разных групп добровольцев.

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Эксперты также хотели бы видеть данные о каждом испытуемом и узнать, когда собирали плазму добровольцев, сколько дней прошло с появления первых симптомов и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Также сообщалось, что в восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

По состоянию на 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции  COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.

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Вакцина, РФ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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