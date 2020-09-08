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Без маски теперь только дома: в Турции усилили карантинные меры

Без маски теперь только дома: в Турции усилили карантинные меры
19:52 Сегодня Телеграф
Во всех провинциях Турции введен масочный режим в общественных местах. Об этом сообщают в МВД Турции.

"Граждане обязаны носить маски без исключения во всех общественных местах по всей стране, кроме собственного жилья", - говорится в циркуляре, действие которого распространяется на все провинции страны, которых насчитывается 81.

В документе содержится перечень мест, которые подпадают под его действие.

Среди них площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, общественный транспорт, рабочие места, фабрики и т.п.

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По последним данным, в рейтинге по количеству новых случаев инфицирования первенство держит Анкара.

За минувшие сутки в целом в стране было сделано более 110,2 тысячи тестов, зафиксированы 1642 новых случая инфицирования.

49 человек умерли, 1211 выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 1041 человек.

Также сообщалось, что в восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

По состоянию на 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции  COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.

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Все по теме:

Турция, Маски, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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