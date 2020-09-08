Пандемия: в Австрии обнаружен рекордный показатель суточного прироста заболевших COVID-19

За прошедшие 24 часа в Австрии обнаружено 520 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за период с начала апреля. Об этом сообщают в австрийском МВД.

Согласно обнародованной статистике, за последние 24 часа в стране обнаружили 520 положительных результатов теста на коронавирус, из которых 340 случаев приходится на столицу Вену.

Похожий показатель уровня новых заражений в стране был только 31 марта (573 больных) и 1 апреля (512), после чего количество новых случаев продолжало уменьшаться и в мае-июне не превышало 100 случаев.

Сейчас в Австрии насчитывается 3705 активных случаев заболевания COVID- 19, в больницах находится 170 больных, из которых 28 человек - в отделениях интенсивной терапии.

Всего в Австрии с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 30 тыс. человек, из которых 25,6 тыс. выздоровели, 747 заболевших скончались.

Также сообщалось, что в восьми областях Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом.

По состоянию на 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.