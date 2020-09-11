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Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Украина обновил список стран "красной" зоны: что изменилось

Украина обновил список стран "красной" зоны: что изменилось
12:15 Сегодня Телеграф
Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "зеленую зону" входят: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.

В "красной зоне" остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Отметим, что на прошлой неделе Румыния была еще в "красной зоне", а сегодня ее добавили в "зеленую зону".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.

В Украине с понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование. 

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Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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