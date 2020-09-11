Осмотрели известные нейрохирурги: подробности о состоянии Балуха после нападения

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым, для осмотра его и дополнительных консультаций были приглашены известные нейрохирурги. Об этом заявила сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым.

Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели господина Владимира известные нейрохирурги, в частности профессор Н. Полищук", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что 10 сентября Балуха в присутствии представителей полиции (поскольку идет следствие) посетил отец Климент, прочитал молитву на выздоровление.

Напомним

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.

Как сообщалось, в ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.