Соблюдение карантина: Минздрав подчеркивает усиления контроля Госпродпотребслужбы

Уполномоченные государственные органы должны усилить контроль за соблюдением санитарных норм в регионах, особенно в местах большого скопления людей. Нарушение правил, как показывает статистика, приводит к стремительному распространению COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

"После посещения Центрального рынка Чернигова и обнаружения многочисленных нарушений Максим Степанов позвонил министру экономики Игорю Петрашко.

Во время разговора глава Минздрава отметил необходимость контроля со стороны Госпродпотребслужбы за объектами массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первую очередь будущую вакцину от коронавируса после ее разработки получат люди из группы риска, медики и педагоги.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

Следует отметить, что сегодня, 11 сентября, по данным Минздрава в Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19 - за сутки заболели 3144 человек. В Киеве впервые выявили 404 больных за сутки.