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Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19

Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19
11:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в городе Киев - 310, Харьковской области - 225, Тернопольской области - 180, Одесской области - 140 и Хмельницкой области - 132", - отметил он.

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек

Как сообщалось, в Украине с начала пандемии зафиксировано 154 335 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 2476 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3148 человек, за сутки - 30.

Выздоровели от болезни уже 68346 человек, за сутки - 547.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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