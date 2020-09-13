Степанов назвал области-антирекордсмены по COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в городе Киев - 310, Харьковской области - 225, Тернопольской области - 180, Одесской области - 140 и Хмельницкой области - 132", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине с начала пандемии зафиксировано 154 335 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 2476 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3148 человек, за сутки - 30.

Выздоровели от болезни уже 68346 человек, за сутки - 547.